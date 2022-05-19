Шейн Ларкин: «Эфес» обязан выиграть Евролигу»

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин прокомментировал свое попадание в первую символическую пятерку Евролиги-2021/22 и поделился ожиданиями от «Финала четырех».

«Очевидно, в лиге полно отличных игроков Каждый год появляются разные ребята. Конечно, одна из моих целей – стать одним из лучших игроков турнира. Я знаю, что это непросто, поэтому здорово попасть в первую пятерку. Надеюсь, я продолжу быть лучшей версией себя, пока играю здесь. Постараюсь стать одним из лучших игроков Евролиги всех времен.

Мы знаем, что все еще голодны до побед. Нам очень понравилось, что мы взяли титул в прошлом сезоне. Чтобы вернуться сюда и поучаствовать в этом грандиозном событии, мы так же хотели победить, как и всегда. Мы обязаны выиграть. Понимаем, что должны наслаждаться каждым моментом «Финала четырех», потому что сюда сложно попасть, но наша цель – снова уехать отсюда чемпионами», – сказал Ларкин.

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