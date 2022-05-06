Шейн Ларкин: «5-й по очкам. 2-й по эффективности. Вы хотите сказать, что это вторая символическая сборная?»

Разыгрывающий отреагировал на попадание во вторую символическую сборную Евролиги-2021/22 по версии Eurohoops.

«Первый по игровому времени. Третий по передачам. Пятый по очкам. Второй по рейтингу эффективности. Индивидуальные награды никогда не были для меня главным, но вы хотите сказать, что это вторая символическая сборная по результатам голосования? Забавно, по-моему, это дикость, но у каждого свое мнение.

Я сосредоточен на том, чтобы выиграть титул. И это мой последний комментарий на эту тему. Увидимся в Белграде», – написал Ларкин.

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