Шейн Ларкин травмировал колено накануне «Финала четырех» Евролиги

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес чемпионат Турции Каршияка Шейн Ларкин Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин не доиграл первый матч серии 1/4 финала плей-офф чемпионата Турции против «Каршияки» (90:66, 1-0) из-за травмы правого колена.

Сообщается, что Ларкин получил повреждение в стартовой четверти встречи, столкнувшись с соперником. Защитник смог продолжить игру, но за 3:51 до конца третьей четверти все же покинул площадку и больше не возвращался.

Ларкин травмировался накануне «Финала четырех» Евролиги, который состоится в Белграде 19-21 мая. В 1/2 финала «Анадолу Эфес» сыграет с «Олимпиакосом», «Реал» – с «Барселоной».

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