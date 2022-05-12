Шейн Ларкин травмировал колено накануне «Финала четырех» Евролиги

Звездный разыгрывающий не доиграл первый матч серии 1/4 финала плей-офф чемпионата Турции против «Каршияки» (90:66, 1-0) из-за травмы правого колена.

Сообщается, что Ларкин получил повреждение в стартовой четверти встречи, столкнувшись с соперником. Защитник смог продолжить игру, но за 3:51 до конца третьей четверти все же покинул площадку и больше не возвращался.

Ларкин травмировался накануне «Финала четырех» Евролиги, который состоится в Белграде 19-21 мая. В 1/2 финала «Анадолу Эфес» сыграет с «Олимпиакосом», «Реал» – с «Барселоной».

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