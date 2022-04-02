Лонни Уокер: «Разыграть Грегга Поповича 1 апреля? Только сумасшедшие будут это делать»

Защитник заявил, что не станет разыгрывать главного тренера команды Грегга Поповича 1 апреля.

«Он даже не любит, когда мы говорим ему: «С Днем Рождения». Розыгрыш 1 апреля? Я буду последним человеком, кто пойдет на такое. Может быть, Келдон Джонсон, он довольно сумасшедший. Только сумасшедшие будут это делать», – сказал Уокер.

Попович недавно вышел на первое место в истории НБА по количеству побед за карьеру. После поздравления от игроков специалист заявил, что устроит команде тяжелую тренировку на следующий день.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали