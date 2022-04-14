Грегг Попович может остаться в «Сперс» еще на один сезон (Марк Стейн)

«Сперс» в среду уступили «Пеликанс» (103:113) в матче плей-ин и завершили выступление в сезоне-2021/22.

Главный тренер после игры заявил, что на данном этапе не готов обсуждать планы на будущее.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, ряд представителей «Сперс» верят, что Попович останется еще на один сезон. При этом все в клубе говорят, что ответить точно на этот вопрос может только сам 73-летний тренер.

Нынешний сезон стал для 5-кратного чемпиона НБА 26-м во главе техасского клуба. По ходу регулярки Попович стал рекордсменом лиги по числу побед.

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