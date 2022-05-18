Стивен Эй Смит: «Джимми Батлер написал мне: «Ты проспал мою игру»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что форвард Джимми Батлер отправил ему текстовое сообщение после победы над «Филадельфией» во втором раунде плей-офф (4-2).

«Это парень, который написал мне после победы «Хит» в серии с «Филадельфией»: «Ты и все остальные парни проспали мою игру. Я покажу вам, на что способен», – заявил Эй Смит.

Батлер набрал 41 очко, а также совершил 9 подборов, 5 передач и 4 перехвата в первом матче финала Восточной конференции против «Бостона» (118:107, 1-0).

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