Скип Бэйлесс: «Джимми Батлер – лучший игрок из тех, кто остался в плей-офф»

Известный спортивный эксперт заявил, что форвард Джимми Батлер – лучший игрок из тех, кто вышел в финалы конференций.

«Я повторю это еще раз: Джимми Батлер – лучший игрок из тех, кто остался в плей-офф. Сегодня он, безусловно, был лучшим игрок на площадке», – написал Бэйлесс в Twitter.

В стартовом матче финальной серии Восточной конференции «Майами» – «Бостон» (118:107, 1-0) Батлер набрал 41 очко, сделал 9 подборов, 5 передач, 4 перехвата и 3 блок-шота.

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