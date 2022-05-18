Джимми Батлер в 5-й раз набрал за «Хит» 40+ очков, все – в плей-офф

Джимми Батлер в пятый раз преодолел отметку в 40 набранных очков за игру, выступая за .

Форвард завершил первый матч финала Восточной конференции против «Бостона» (118:107, 1-0) с показателями 41 очко, 9 подборов, 5 передач и 4 перехвата.

Как сообщает StatMuse, все пять случаев, когда Батлер набирал за «Хит» 40 очков или более, произошли в плей-офф.

Игрок выступает за флоридский клуб с 2019 года.

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