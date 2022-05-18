Боб Майерс: «Уорриорз» вышли в финал Запада во многом благодаря Джордану Пулу»

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» высоко оценил выступление атакующего защитника в нынешнем плей-офф.

«Мы видели в нем потенциал, но в реальности очень трудно понять, как будут развиваться задрафтованные в конце первого раунда игроки. Он великолепно выступает, и наше попадание в финал конференции, возможно, не состоялось бы без него. Интересно посмотреть, как все будет продолжаться.

Это отличный опыт, ведь он никогда не был в плей-офф до этого сезона. Для любого молодого игрока важно попробовать себя плей-офф и почувствовать, что это такое. Многие игроки проводят долгую карьеру и не заходят так далеко. В его возрасте получить такую возможность – это очень ценно», – сказал Майерс.

Пул был выбран «Уорриорз» под 28-м пиком на драфте НБА-2019. 22-летний игрок набирает в среднем 19,3 очка, 4,8 передачи и 3,4 подбора в матчах плей-офф-2022.

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