Пи Джей Такер – Эрику Споэльстре: «Даже не думай об этом, я буду играть во второй половине»

Форвард подвернул правую ногу и покинул площадку, хромая, в первой половине стартового матча финальной серии Восточной конференции против «Бостона» (118:107, 1-0).

Несмотря на боль, 37-летний игрок вернулся на паркет после перерыва и доиграл до конца матча.

«Когда я вошел в раздевалку, он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Даже не думай об этом, я буду играть во второй половине», – рассказал главный тренер «Хит» .

Такер завершил встречу с 5 очками, 6 подборами, 3 передачами и 1 перехватом.

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