«Майами» начал вторую половину 1-го матча с «Бостоном» рывком 22-2

Игроки совершили рывок 22-2 на старте второй половины 1-го матча финальной серии Восточной конференции против «Бостона».

«Хит» проиграл первую половину со счетом 54:62, но выйдя на площадку после перерыва, сразу захватил инициативу и не упускал преимущество до конца встречи. В одном из эпизодов игроки «Майами» совершали перехваты и набирали очки в трех владениях подряд.

Матч закончился победой «Майами» со счетом 118:107 (1-0). Второй матч серии состоится в четверг.

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