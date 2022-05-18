Дэмиан Лиллард разочарованно отреагировал на 7-й пик «Блэйзерс» на драфте

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард представлял свою команду на лотерее драфта НБА, которая прошла во вторник, 17 мая.
Когда ведущий объявил, что 7-й пик на предстоящем драфте достается «Блэйзерс», Лиллард разочарованно закрыл глаза и улыбнулся.
Первые шесть выборов достались «Орландо», «Оклахоме», «Хьюстону», «Сакраменто», «Детройту» и «Индиане». Драфт-2022 состоится 23 июня.
«Блэйзерс» завершили регулярный чемпионат на 13-м месте в Западной конференции и впервые с 2012 года пропустили плей-офф.