«Шарлотт» проведет собеседование с Терри Стоттсом и Дарвином Хэмом

Руководство встретится с двумя кандидатами на должность главного тренера в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, на этой неделе «Хорнетс» проведут собеседование с , который девять лет работал с до увольнения в 2021 году.

Кроме того, представители клуба во второй раз встретятся с ассистентом Дарвином Хэмом, который считается серьезным кандидатом на получение должности.

Ранее сообщалось об интересе «Шарлотт» к ’Антони, Фрэнку Вогелю и нескольким другим специалистам.

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка