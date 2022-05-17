«Шарлотт» проведет собеседование с Терри Стоттсом и Дарвином Хэмом

Теги Шарлотт Милуоки Терри Стоттс Майк Д′Антони Портленд НБА Фрэнк Вогель Дарвин Хэм Баскетбол

Руководство «Шарлотт» встретится с двумя кандидатами на должность главного тренера в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, на этой неделе «Хорнетс» проведут собеседование с Терри Стоттсом, который девять лет работал с «Портлендом» до увольнения в 2021 году.

Кроме того, представители клуба во второй раз встретятся с ассистентом «Милуоки» Дарвином Хэмом, который считается серьезным кандидатом на получение должности.

Ранее сообщалось об интересе «Шарлотт» к Майку Д’Антони, Фрэнку Вогелю и нескольким другим специалистам.

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка

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