«Шарлотт» проведет собеседование с Терри Стоттсом и Дарвином Хэмом

Руководство «Шарлотт» встретится с двумя кандидатами на должность главного тренера в ближайшее время.
Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, на этой неделе «Хорнетс» проведут собеседование с Терри Стоттсом, который девять лет работал с «Портлендом» до увольнения в 2021 году.
Кроме того, представители клуба во второй раз встретятся с ассистентом «Милуоки» Дарвином Хэмом, который считается серьезным кандидатом на получение должности.
Ранее сообщалось об интересе «Шарлотт» к Майку Д’Антони, Фрэнку Вогелю и нескольким другим специалистам.
Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка