Дэмиан Лиллард – Патрику Беверли: «Что такого тебе сделал Крис Пол? Странное поведение»

Звездный разыгрывающий отреагировал на критические высказывания защитника «Миннесоты» в адрес звезды Криса Пола.

«Что такого тебе сделал ?

Дружище ведет себе на телевидении так, будто его слово – закон. Обсуждает частные разговоры и гонит на ребят. Это странное поведение... Пишу просто так, я нейтрален в данной ситуации», – написал Лиллард в твиттере.

Беверли в числе прочего назвал Пола «конусом» за неумение играть в защите.

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