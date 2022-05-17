Дэмиан Лиллард – Патрику Беверли: «Что такого тебе сделал Крис Пол? Странное поведение»

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард отреагировал на критические высказывания защитника «Миннесоты» Патрика Беверли в адрес звезды «Финикса» Криса Пола.
«Что такого тебе сделал Крис Пол?
Дружище ведет себе на телевидении так, будто его слово – закон. Обсуждает частные разговоры и гонит на ребят. Это странное поведение... Пишу просто так, я нейтрален в данной ситуации», – написал Лиллард в твиттере.
Беверли в числе прочего назвал Пола «конусом» за неумение играть в защите.
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