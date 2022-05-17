Дэмиан Лиллард – Патрику Беверли: «Что такого тебе сделал Крис Пол? Странное поведение»

Теги Миннесота Крис Пол Финикс Портленд НБА Патрик Беверли Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард отреагировал на критические высказывания защитника «Миннесоты» Патрика Беверли в адрес звезды «Финикса» Криса Пола.

«Что такого тебе сделал Крис Пол?

Дружище ведет себе на телевидении так, будто его слово – закон. Обсуждает частные разговоры и гонит на ребят. Это странное поведение... Пишу просто так, я нейтрален в данной ситуации», – написал Лиллард в твиттере.

Беверли в числе прочего назвал Пола «конусом» за неумение играть в защите.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали

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