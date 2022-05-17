«Хьюстон», «Орландо» и «Детройт» – главные претенденты на 1-й пик в лотерее драфта

НБА представила таблицу, в которой рассчитаны шансы каждой команды на получение выбора в Топ-14 драфта-2022 по итогам лотереи.

Главными претендентами на первый пик являются , и (по 14%). Кроме того, каждая из этих команд с вероятностью 52,14% будет выбирать в Топ-4.

Также высокие шансы на получение пика в Топ-4 драфта имеют «Оклахома» (48,08%) и (42,12%). На первый пик с разной вероятностью претендуют все 14 команд, которые не попали в плей-офф нынешнего сезона.

Лотерея пройдет 17 мая в Чикаго, сам драфт – 23 июня в .

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