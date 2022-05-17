«Хьюстон», «Орландо» и «Детройт» – главные претенденты на 1-й пик в лотерее драфта

Теги Шарлотт Кливленд Детройт Хьюстон Индиана Клипперс Лейкерс Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон драфт НБА Оклахома-Сити Баскетбол

НБА представила таблицу, в которой рассчитаны шансы каждой команды на получение выбора в Топ-14 драфта-2022 по итогам лотереи.

Главными претендентами на первый пик являются «Хьюстон»«Орландо» и «Детройт» (по 14%). Кроме того, каждая из этих команд с вероятностью 52,14% будет выбирать в Топ-4.

Также высокие шансы на получение пика в Топ-4 драфта имеют «Оклахома» (48,08%) и «Индиана» (42,12%). На первый пик с разной вероятностью претендуют все 14 команд, которые не попали в плей-офф нынешнего сезона.

Лотерея пройдет 17 мая в Чикаго, сам драфт – 23 июня в Нью-Йорке.

«Низкий интеллектуальный уровень менеджеров». Помощница Прохорова в «Нетс» объяснила, почему НБА не нужно переоценивать

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные