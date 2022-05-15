Стефен Карри: «Диллон Брукс наговорил много сумасшедших вещей. Он уже назвал «Мемфис» династией»

Разыгрывающий после победы над в 6-м матче серии плей-офф (110:96, 4-2) заявил, что форвард «Гризлис» «наговорил много сумасшедших вещей» и даже назвал свою команду «династией».

«Он наговорил много сумасшедших вещей. Он уже назвал «Мемфис» династией.

Мы вышли в следующий раунд. Финал Западной конференции, мы вернулись. Поехали!» – сказал Карри после игры.

Во второй четверти 6-го матча Брукс толкнул Карри в спину на глазах у судьи, за что получил неспортивный фол.

В начале серии после грубого фола Брукса защитник «Уорриорз» Гэри Пэйтон II получил перелом локтя.

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