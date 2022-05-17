Серджо Скариоло может покинуть пост главного тренера сборной Испании после ЧЕ-2022

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло, как ожидается, покинет пост главного тренера сборной Испании после Евробаскета в сентябре.

Скариоло в этом году привел к победе в Еврокубке, клуб в следующем сезоне выступит в . Итальянец не сможет работать с национальной командой в отборочных «окнах», которые совпадают с матчами Евролиги.

Сообщается, что сменить Скариоло в сборной может нынешний тренер «Валенсии» Жоан Пеньярройя.

Едва не ушел из баскетбола, потому что ничего не получалось: путь Александра Щербенева