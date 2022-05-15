«Виртус» устроил фаер-шоу на улицах Болоньи, празднуя победу в Еврокубке-2021/22

красочно отпраздновал победу в Еврокубке-2021/22 вместе со своими болельщиками на улицах Болоньи.

На одной из площадей города многочисленные фанаты встретили команду и устроили ей чемпионский парад. Некоторые поклонники использовали петарды, одну их которых передали игрокам «Виртуса».

Благодаря победе в Еврокубке итальянский клуб обеспечил себе участие в Евролиге-2022/23.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы