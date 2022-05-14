Серджо Скариоло: «Милош Теодосич – гений, все понимает за полсекунды»

Главный тренер итальянского «Виртуса» отдал должное сербскому разыгрывающему команды .

«Милош, безусловно, один из гениев европейского баскетбола. Он хорошо знает игру и способен за полсекунды понять то, что большинство игроков понимает спустя минуты, дни, а то и недели. Он способен по-разному создавать опасность для защиты соперника по-разному и делиться мячом.

Иногда нам приходится просить его, чтобы он бросал больше, но его лучший навык – организовать моменты для своих одноклубников и сделать команду лучше. Кроме того, он любит бороться в решающий момент оказывается в нужном месте», – сказал Скариоло.

одержал победу в финале Еврокубка-2021/22 и завоевал путевку в на следующий сезон. Теодосич стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко (8-12 с игры, 4-8 трехочковых), 3 передачи и 1 подбор за 23 минуты на площадке.

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