«Виртус» стал победителем Еврокубка-21/22 и сыграет в Евролиге-22/23

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Итальянский «Виртус» стал победителем розыгрыша Еврокубка в сезоне-2021/22.

В финальном матче со счетом 80:67 был обыгран турецкий «Бурсаспор». Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко (8-12 с игры, 4-8 трехочковых), 3 передачи и 1 подбор за 23 минуты на площадке.

Легендарная команда из Болоньи выиграла свой первый титул чемпиона Еврокубка. Благодаря этой победе «Виртус» автоматически получил место в Евролиге на следующий сезон.

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