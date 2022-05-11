«Виртус» стал победителем Еврокубка-21/22 и сыграет в Евролиге-22/23

Итальянский «Виртус» стал победителем розыгрыша Еврокубка в сезоне-2021/22.
В финальном матче со счетом 80:67 был обыгран турецкий «Бурсаспор». Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко (8-12 с игры, 4-8 трехочковых), 3 передачи и 1 подбор за 23 минуты на площадке.
Легендарная команда из Болоньи выиграла свой первый титул чемпиона Еврокубка. Благодаря этой победе «Виртус» автоматически получил место в Евролиге на следующий сезон.
«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы