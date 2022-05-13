«У Николы еще год по контракту». ЦСКА отреагировал на слухи о возможном уходе Милутинова в «Виртус»

В ЦСКА прокомментировали информацию СМИ о том, что победитель Еврокубка итальянский интересуется сербским центровым армейцев .

«У Николы еще год по контракту. А слухи мы не комментируем», — сказал пресс-атташе ЦСКА Николай Цынкевич.

Контракт Милутинова с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2022/23.

В сфере интересов «Виртуса» также Джордан Мики («Зенит»), Ян Веселы («Фенербахче») и Джон Браун («Брешия»). Итальянский клуб пробился в число участников и планирует увеличить бюджет с 22 до 25 миллионов евро.

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