«У Николы еще год по контракту». ЦСКА отреагировал на слухи о возможном уходе Милутинова в «Виртус»

Теги возможные переходы ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Виртус Единая лига ВТБ Никола Милутинов Баскетбол

В ЦСКА прокомментировали информацию СМИ о том, что победитель Еврокубка итальянский «Виртус» интересуется сербским центровым армейцев Николой Милутиновым.

«У Николы еще год по контракту. А слухи мы не комментируем», — сказал пресс-атташе ЦСКА Николай Цынкевич.

Контракт Милутинова с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2022/23.

В сфере интересов «Виртуса» также Джордан Мики («Зенит»), Ян Веселы («Фенербахче») и Джон Браун («Брешия»). Итальянский клуб пробился в число участников Евролиги и планирует увеличить бюджет с 22 до 25 миллионов евро.

Никаких «свипов» в полуфиналах Лиги ВТБ! Джонатан Мотли добыл для «Локо» 4-й матч в серии с ЦСКА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные