Монти Уильямс – о 17 минутах Эйтона в 7-м матче: «Это внутрикомандное дело»

Главный тренер не стал объяснять журналистам, почему центровой отыграл в седьмом матче с (90:123, 3-4) всего 17 минут.

На счету Эйтона 5 очков, 4 подбора и 2 передачи.

«Это внутрикомандное дело», – заявил Уильямс.

Несмотря на крупное поражение, игроки стартовой пятерки «Санз» Девин Букер, Крис Пол и Микэл Бриджес провели на площадке более 30 минут.

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