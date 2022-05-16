Монти Уильямс – о 17 минутах Эйтона в 7-м матче: «Это внутрикомандное дело»

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Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс не стал объяснять журналистам, почему центровой Деандре Эйтон отыграл в седьмом матче с «Далласом» (90:123, 3-4) всего 17 минут.

На счету Эйтона 5 очков, 4 подбора и 2 передачи.

«Это внутрикомандное дело», – заявил Уильямс.

Несмотря на крупное поражение, игроки стартовой пятерки «Санз» Девин Букер, Крис Пол и Микэл Бриджес провели на площадке более 30 минут.

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