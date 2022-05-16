Лилларду понравился твит про его возможное объединение с Эйтоном

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард поставил лайк твиту, в котором написано про его возможное объединение с центровым «Финикса» Деандре Эйтоном.
«Эйтон должен принять лучшее для себя решение, объединиться с Дэймом и выиграть перстень», – написал один из пользователей.
23-летний Эйтон в межсезонье-2022 станет свободным агентом.
В 58 матчах регулярки Эйтон набирал 17,2 очка и 10,2 подбора в среднем за игру.
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