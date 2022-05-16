Лилларду понравился твит про его возможное объединение с Эйтоном

Теги Финикс Портленд НБА Дэмиан Лиллард соцсети Деандре Эйтон Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард поставил лайк твиту, в котором написано про его возможное объединение с центровым «Финикса» Деандре Эйтоном.

«Эйтон должен принять лучшее для себя решение, объединиться с Дэймом и выиграть перстень», – написал один из пользователей.

23-летний Эйтон в межсезонье-2022 станет свободным агентом.

В 58 матчах регулярки Эйтон набирал 17,2 очка и 10,2 подбора в среднем за игру.

Аризонская мечта или рождение новой легенды? «Даллас» утянул «Финикс» в седьмой матч, который решит все

В НБА будет новый чемпион! «Милуоки» отлетел от Гранта Уильямса (кого?) – болтливый толстячок рубил Янниса и дал мастер-класс по 3-очковым

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные