Лилларду понравился твит про его возможное объединение с Эйтоном

Разыгрывающий поставил лайк твиту, в котором написано про его возможное объединение с центровым «Финикса» .

«Эйтон должен принять лучшее для себя решение, объединиться с Дэймом и выиграть перстень», – написал один из пользователей.

23-летний Эйтон в межсезонье-2022 станет свободным агентом.

В 58 матчах регулярки Эйтон набирал 17,2 очка и 10,2 подбора в среднем за игру.

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