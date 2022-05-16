Девин Букер – о контрактной ситуации Эйтона: «Это между ним и клубом»

Защитник «Финикса» сдержанно высказался о контрактной ситуации центрового .

«Санз» в прошлом году не стали давать Эйтону максимальный контракт, 1-й номер драфта-2018 этим летом станет ограниченно свободным агентом.

«Это между ним и клубом.

Эйтон важен для меня как брат. Хочу быть уверен, что ментально у него все хорошо... Что будет, то будет. Сейчас сложно заглядывать так далеко в будущее», – сказал Букер.

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