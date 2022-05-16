Девин Букер – о контрактной ситуации Эйтона: «Это между ним и клубом»

Теги Финикс НБА Девин Букер Деандре Эйтон Баскетбол

Защитник «Финикса» Девин Букер сдержанно высказался о контрактной ситуации центрового Деандре Эйтона.

«Санз» в прошлом году не стали давать Эйтону максимальный контракт, 1-й номер драфта-2018 этим летом станет ограниченно свободным агентом.

«Это между ним и клубом.

Эйтон важен для меня как брат. Хочу быть уверен, что ментально у него все хорошо... Что будет, то будет. Сейчас сложно заглядывать так далеко в будущее», – сказал Букер.

Аризонская мечта или рождение новой легенды? «Даллас» утянул «Финикс» в седьмой матч, который решит все

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные