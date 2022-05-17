Светислав Пешич: «Если Йокич не будет мотивирован, то ему незачем играть за сборную Сербии»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич рассказал, при каком условии двукратный MVP НБА Никола Йокич будет играть на Евробаскете-2022.

«Йокич будет играть за сборную только при условии, что, играя за нее, он станет лучше. Вопрос не в том, любит ли он свою страну. В этом сомнений нет. Он гордится тем, что он серб, и пишет мне сообщения на кириллице.

Мы должны найти способ мотивировать его, чтобы он согласился соревноваться с лучшими игроками Европы. Если он не будет мотивирован, если ему это не будет интересно, то ему незачем играть», – сказал Пешич.

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