Светислав Пешич: «Йокич и Дончич — лучшие европейские игроки, когда-либо выступавшие в НБА»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич во время лекции перед студентами Университета Николы Теслы в Белграде назвал лучших игроков из Европы в истории НБА.

«Нет никаких сомнений в том, что и — лучшие европейские игроки, когда-либо выступавшие в НБА. Они меняют стиль игры в сильнейшей лиге мира. Более того, они постоянно совершенствуются. Каждый год они привносят что-то новое.

Что касается Николы, он абсолютно заслуживает признания, даже его главный соперник Джоэл Эмбиид поздравил его с наградой MVP», – сказал Пешич.

Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА