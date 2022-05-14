Никола Йокич может сыграть за сборную Сербии на Евробаскете-2022

Центровой может сыграть за сборную Сербии на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет с 1 по 18 сентября.

Как сообщает сербское издание Nova, главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич недавно встречался с баскетболистом в США, чтобы обсудить возможность его выступления за команду.

Также ходят слухи, что Йокич планирует инвестировать в спортивную базу родного города Сомбор, чтобы сборная могла провести там подготовку к .

В нынешнем сезоне центровой был признан Самым ценным игроком НБА. Он выиграл MVP второй раз подряд.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев