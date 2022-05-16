Президент «Сан-Пабло Бургоса»: «Я ни в коем случае не хотел никого унизить»

Президент Феликс Санчо во время пресс-конференции объяснил свой поступок по окончании заключительного матча регулярного чемпионата ACB.

Санчо удивил всех, встав на колени и попросив игроков «Бургоса» сделать то же самое в знак извинений перед болельщиками, которые были огорчены вылетом командой.

«Так получилось, что это произошло в момент максимального напряжения. Я ни в коем случае не хотел никого унизить, и я настаиваю на том, что вся ответственность лежит на мне.

Намерение состояло в том, чтобы извиниться перед нашими болельщиками, а не сделать кому-либо что-то плохое. Если это неправильно поняли, я прошу прощение, но я хотел отдать дань уважения людям, которые продолжают поддерживать наш клуб», — сказал Санчо.

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