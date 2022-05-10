ACB. «Барселона» – «Бильбао», «Валенсия» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи

Во вторник, 10 мая, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут пять матчей.
«Барселона» дома сыграет с «Бильбао», «Валенсия» примет «Сан-Пабло Бургос».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 мая, 20.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
- Дата проведения
- 10 мая, 20.00, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 10 мая, 21.30, «Príncipe Felipe Arena»
- Дата проведения
- 10 мая, 22.00, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 10 мая, 22.30, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
Положение команд: Барселона – 25-7, Реал – 23-9, Валенсия – 21-11, Ховентуд – 21-11, Тенерифе – 20-12, Манреса – 19-13, Баскония – 19-13, Мурсия – 17-16, Гран-Канария – 17-16, Бильбао – 16-16, Бреоган– 15-17, Уникаха – 13-19, Обрадойро – 11-21, Сарагоса – 11-21, Бетис – 11-21, Андорра – 10-22 Фуэнлабрада – 10-22, Сан-Пабло Бургос – 10-22,.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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