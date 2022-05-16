Алекс Ренфро – о скандале со вставанием на колени после вылета «Сан-Пабло Бургоса» из АСВ: «Это традиция, президент не хотел оскорбить игроков»

Защитник высказал свое мнение о скандальной ситуации со вставанием игроков и президента клуба на колени после вылета из АСВ.

Президент испанского клуба Феликс Санчо попросил прощения у болельщиков после поражения от «Фуэнлабрады» и вылета из высшего дивизиона, встав на колени в центре площадки, и заставил команду сделать то же самое.

Игроки находились в недоумении, но последовали за президентом и простояли около минуты пригнувшись. Данный инцидент получил широкую огласку, многие пользователи соцсетей назвали акцию позорной.

«Я видел высказывания и комментарии по поводу случившегося. Позвольте мне высказать свое мнение, я нахожусь внутри ситуации, а комментирующие не совсем понимают, о чем говорят.

Я уже два года в этом клубе. И у нас есть традиция после того, как мы выигрываем матчи – преклонять колени, стучать по паркету и скандировать вместе с нашими болельщиками. Мы делаем это после каждой победы. А еще аплодируем всем нашим поклонникам. Потому что у нас лучшие болельщики в ACB и одни из лучших в Европе. Наш зал всегда переполнен. Не имеет значения, на каком месте в турнирной таблице мы идем. Это наш способ отблагодарить их за поддержку.

Итак, что же случилось вчера… Мы потерпели поражение, но все же повторили свой ритуал. Как и в прошлом году, когда мы уступили «Тенерифе» в первом раунде дома и завершили выступление в сезоне. Мы собрались в центре площадки в последний раз, чтобы поблагодарить наших болельщиков. Это именно то, что мы делаем после каждой победы. Вчерашняя история сама по себе ничем не отличается от клубной традиции.

Вы видели фотографии и видео этого эпизода. Конечно же, у меня есть свое мнение по этому поводу. Не могу говорить за президента и его действия, его намерения. Он должен говорить об этом сам. Я уверен, что он это сделает, если еще не высказался.

Я читал, что наши поклонники освистали нас и проявили неуважение, потому что мы встали на колени. Но это неправда. В тот момент в зале вообще происходило много всего. Уверен, что свист был адресован игрокам и болельщикам «Фуэнлабрады» (поправьте меня, если я ошибаюсь). Потому что, как только они покинули площадку, я больше ничего не слышал. Когда мы остались на площадке одни, ничего такого больше не было. Мы отблагодарили поклонников. Победа или поражение, но мы всегда делаем это», – написал Ренфро в твиттере.

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