Игроки и президент «Сан-Пабло Бургос» встали на колени, извинившись перед болельщиками за вылет из ACB

Президент Феликс Санчо попросил прощения у болельщиков клуба после вылета из ACB, встав на колени в центре площадки, и заставил команду сделать то же самое.

Игроки находились в недоумении, но последовали за президентом и простояли около минуты пригнувшись. Некоторые болельщики и сами игроки не смогли сдержать слез. Данный инцидент получил широкую огласку, многие пользователи соцсетей назвали акцию позорной.

«Бургос» проиграл «Фуэнлабраде» в заключительном матче регулярного чемпионата ACB, победитель которого оставался в турнире.

Клуб выступал в высшем дивизионе Испании на протяжении пяти сезонов. За это время он дважды становился победителем чемпионов – в 2020-м и 2021-м годах.

«В течение всего года мы не соответствовали ожиданиям, ни в одном матче. Мы упустили много возможностей сделать так, чтобы этого не произошло. Игроки, безусловно, виноваты в том, что произошло», – заявил капитан команды Хавьер Рабаседа.

«Я никогда не пожалею, что пришел сюда. Это большой проект. Мы молодой клуб, который жил успехом и чемпионством. Момент страданий был тяжелым. У нас есть наследие – наши болельщики и наша арена», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Сан-Пабло Бургоса» Пако Ольмос.

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