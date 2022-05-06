Инсайдер: «Фил Джексон – поклонник Расселла Уэстбрука. Его мнение имеет значение для «Лейкерс»

Инсайдер The Athletic Сэм Эмик отметил, что легендарный тренер Фил Джексон, который консультирует «Лейкерс» в процессе поиска нового главного тренера, является поклонником .

«Известно, что был поклонником Уэстбрука на протяжении всей его карьеры. Согласно источникам, Фил Джексон не заинтересован в том, чтобы самому возглавить «Лейкерс», или любую другую команду — давайте остановим этот слух прямо сейчас — но его мнение о Уэстбруке очень важно. Как мы уже поняли, мнение Джексона снова имеет значение для , – сказал Эмик.

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