Инсайдер: «Фил Джексон – поклонник Расселла Уэстбрука. Его мнение имеет значение для «Лейкерс»

Теги Лейкерс Фил Джексон НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Инсайдер The Athletic Сэм Эмик отметил, что легендарный тренер Фил Джексон, который консультирует «Лейкерс» в процессе поиска нового главного тренера, является поклонником Расселла Уэстбрука.

«Известно, что Фил Джексон был поклонником Уэстбрука на протяжении всей его карьеры. Согласно источникам, Фил Джексон не заинтересован в том, чтобы самому возглавить «Лейкерс», или любую другую команду — давайте остановим этот слух прямо сейчас — но его мнение о Уэстбруке очень важно. Как мы уже поняли, мнение Джексона снова имеет значение для «Лейкерс», – сказал Эмик.

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