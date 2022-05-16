Кайл Лаури пропустил тренировку и, скорее всего, не сыграет в 1-м матче против «Бостона»

Разыгрывающий пропустил тренировку команды в понедельник и, скорее всего, не выйдет на площадку в первом матче финала Западной конференции против .

Лаури продолжает восстанавливаться после травмы левого подколенного сухожилия.

36-летний игрок травмировался в 3-м матче серии первого раунда против «Атланты» и усугубил повреждение во время воскресного 4-го матча серии с «Сиксерс» (108:116).

Показатели Лаури в плей-офф-2022 составляют 6,2 очка, 5,2 передачи и 3,6 подбора за 28,8 минуты в среднем за матч.

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