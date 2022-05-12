Кайл Лаури пропустит 6-й матч из-за травмы

Разыгрывающий «Майми» прилетел с командой в Филадельфию, но не примет участие в 6-м матче серии второго раунда плей-офф против «Сиксерс» (3-2) из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает пресс-служба клуба.

36-летний игрок травмировался в 3-м матче серии первого раунда против «Атланты» и усугубил повреждение во время воскресного 4-го матча серии с «Сиксерс» (108:116).

Показатели Лаури в плей-офф-2022 составляют 6,2 очка, 5,2 передачи и 3,6 подбора за 28,8 минуты в среднем за матч.

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