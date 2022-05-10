Кайл Лаури пропустит 5-й матч с «Филадельфией» из-за травмы

Разыгрывающий Кайл Лаури продолжает испытывать проблемы с подколенным сухожилием.

Клуб сообщил, что игрок пропустит пятый матч серии плей-офф против «Филадельфии» (2-2) во вторник.

Лаури принял участие в третьем и четвертом матчах серии, пропустив перед этим четыре встречи из-за повреждения.

В плей-офф-2022 его показатели составляют в среднем 6,2 очка, 5,2 передачи и 3,6 подбора за 28,8 минут на площадке.

Кайл Лаури получил свою первую чемпионскую куртку. Подобные были у Джордана, Кобе и других чемпионов