Кайл Лаури пропустит 5-й матч с «Филадельфией» из-за травмы

Теги травмы Кайл Лаури Майами Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури продолжает испытывать проблемы с подколенным сухожилием.

Клуб сообщил, что игрок пропустит пятый матч серии плей-офф против «Филадельфии» (2-2) во вторник.

Лаури принял участие в третьем и четвертом матчах серии, пропустив перед этим четыре встречи из-за повреждения.

В плей-офф-2022 его показатели составляют в среднем 6,2 очка, 5,2 передачи и 3,6 подбора за 28,8 минут на площадке.

Кайл Лаури получил свою первую чемпионскую куртку. Подобные были у Джордана, Кобе и других чемпионов

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