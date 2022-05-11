Кайл Лаури может не сыграть в серии с «Филадельфии» из-за травмы

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Разыгрывающий «Майми» Кайл Лаури может пропустит оставшиеся матчи серии плей-офф против «Филадельфии» (2-2).

Как сообщает издание Miami Herald, клуб проявляет осторожность из-за серьезного повреждения подколенного сухожилия у 36-летнего игрока.

Лаури принял участие в третьем и четвертом матчах серии, пропустив перед этим четыре встречи.

В плей-офф-2022 его показатели составляют в среднем 6,2 очка, 5,2 передачи и 3,6 подбора за 28,8 минуты на площадке.

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