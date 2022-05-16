Победа «Далласа» над «Финиксом» с разницей «+33» – на пятом месте среди самых крупных побед в 7-х матчах в истории НБА

Гостевая победа «Далласа» над «Финиксом» с разницей «+33» (123:90) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф разместилась на пятом месте среди самых крупных побед в 7-х матчах серий плей-офф в истории НБА.

Рекорд («+40») также принадлежит «Далласу», который разгромил «Хьюстон» со счетом 116:76 в седьмом матче серии плей-офф 2005 года.

Самые крупные победы в 7-х матчах серий плей-офф:

1. «Даллас» – «Хьюстон» – 116:76 (2005)

2. «Сент-Луис» – «Филадельфия» – 46:85 (1948).

3. «Лейкерс» – «Финикс» – 129:94 (1970)

4. «Бостон» – «Атланта» – 99:65 (2008)

5. «Майами» – «Шарлотт» – 106:73 (2016)

5. «Финикс» – «Даллас» – 90:123 (2022)

В воскресенье «Мэверикс» разгромили «Санз» в гостях в 7-м матче серии второго раунда плей-офф (123:90) и вышли в финал Западной конференции, где встретятся с «Уорриорз».

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали