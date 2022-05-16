Спенсер Динуидди получит больше полумиллиона долларов за выход в финал конференции

Защитник «Далласа» по условиям контракта получит дополнительные 571 427 долларов за выход его команды в финал конференции, сообщает инсайдер ESPN Марк Стейн.

В воскресенье «Мэверикс» разгромили «Санз» в гостях в 7-м матче серии второго раунда плей-офф (123:90) и вышли в финал Западной конференции, где встретятся с «Уорриорз».

Динуидди набрал в матче 30 очков (11 из 15 с игры, 5 из 7 из-за дуги, 3 из 3 с линии штрафных), сделал 3 подбора и 2 передачи, выйдя со скамейки запасных.

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