Эррик Макколлум: «Помню, как Баркли критиковал Евролигу за то, что «мы позволили 18-летнему парню стать MVP и доминировать»

Теги Локомотив-Кубань Даллас НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Лука Дончич Эррик Макколлум Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Эррик Макколлум напомнил о скептическом отношении американских экспертов к Луке Дончичу («Даллас»), когда словенский разыгрывающий только пришел в НБА.

«Я помню, как Чарльз Баркли критиковал зарубежный баскетбол и Евролигу за то, что «мы позволили 18-летнему парню стать MVP лиги и доминировать».

Посмотрите, что теперь этот парень делает с НБА с тех пор, как его выбрали на драфте! Он еще больше доминирует, и похоже, что в НБА ему еще проще», — написал Макколлум в Twitter.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные