Эррик Макколлум: «Помню, как Баркли критиковал Евролигу за то, что «мы позволили 18-летнему парню стать MVP и доминировать»

Защитник «Локомотива-Кубань» напомнил о скептическом отношении американских экспертов к («Даллас»), когда словенский разыгрывающий только пришел в НБА.

«Я помню, как критиковал зарубежный баскетбол и Евролигу за то, что «мы позволили 18-летнему парню стать MVP лиги и доминировать».

Посмотрите, что теперь этот парень делает с НБА с тех пор, как его выбрали на драфте! Он еще больше доминирует, и похоже, что в НБА ему еще проще», — написал Макколлум в Twitter.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали