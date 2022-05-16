Эррик Макколлум: «Помню, как Баркли критиковал Евролигу за то, что «мы позволили 18-летнему парню стать MVP и доминировать»

Защитник «Локомотива-Кубань» Эррик Макколлум напомнил о скептическом отношении американских экспертов к Луке Дончичу («Даллас»), когда словенский разыгрывающий только пришел в НБА.
«Я помню, как Чарльз Баркли критиковал зарубежный баскетбол и Евролигу за то, что «мы позволили 18-летнему парню стать MVP лиги и доминировать».
Посмотрите, что теперь этот парень делает с НБА с тех пор, как его выбрали на драфте! Он еще больше доминирует, и похоже, что в НБА ему еще проще», — написал Макколлум в Twitter.
«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали