Монти Уильямс: «Весь сезон ставили рекорды и побеждали, но в итоге получили то, что получили»

Главный тренер «Санз» назвал причины крупного поражения от «Мэверикс» (90:123, 3-4) в седьмом матче серии второго раунда.

«Сказал своим ребятам, как сильно за них переживаю. Прекрасно знаю, что они не хотели сыграть вот так. По сути, сегодня мы провели худший матч сезона. У нашего коллектива есть характер и честолюбие, мне хорошо известно, как сильно они хотели добиться успеха. Мы просто не смогли реализовать себя сегодня, исполнить то, что задумали. У нас возникли проблемы с реализацией на старте, это немного сбило команду с толку. «Даллас» выкладывался с самого начала до конца.

Мы обсудили с ребятами, что весь сезон получали похвалы, выигрывали матчи, устанавливали новые рекорды, все эти дела, но в итоге получили то, что получили. Что же, нам остается только принять это. Можно сказать, что в этом и заключается мужество. Бывают дни, когда у тебя не получается, в таких ситуациях надо показать характер и стойко принять это. Это жизнь.

Считаю, что не подготовил команду должным образом к седьмому матчу. Очень переживаю, потому что знаю, как сильно наши парни хотели победить. Просто сегодня был не наш вечер», – заявил Уильямс.

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