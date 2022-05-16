Лука Дончич: «Мне трудно сдерживать улыбку. Я счастлив»

Разыгрывающий «Мэверикс» поделился впечатлениями от седьмого матча серии с «Санз» (123:90, 4-3), победа в котором вывела команду в финал конференции.

«Мне трудно сдерживать улыбку. Я счастлив.

Считаю, что мы заслужили. Мы сражались по ходу всей серии. Возможно, в нескольких матчах не были похожи на себя, но многое доказали в седьмой игре. Мы верили. Наша раздевалка верила. Все верили. Сейчас я просто счастлив», – заявил Дончич.

На счету 23-летнего словенца 35 очков, 10 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

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