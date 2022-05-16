Патрик Беверли – Джереми Лину: «Почему ты думаешь, что Крис Пол заслуживает титул больше кого-то другого?»

Чемпион НБА в составе «Рэпторс» выразил надежду, что 37-летнему разыгрывающему «Санз» до завершения карьеры удастся стать чемпионом НБА.

«Черт... Я очень надеюсь, что Си Пи выиграет титул перед тем, как завершит карьеру. Он заслужил это. Легенда», – написал Лин в твиттере.

«Что ты имеешь в виду? Почему ты думаешь, что он заслуживает титул больше кого-то другого?» – ответил Беверли.

Пол после разгрома от «Мэверикс» (90:123, 3-4) в седьмом матче серии плей-офф пообещал, что команда предпримет новую попытку выиграть титул в сезоне-22/23.

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