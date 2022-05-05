Стивен Эй Смит: «Диллон Брукс должен быть дисквалифицирован»

Спортивный эксперт считает, что форвард должен быть дисквалифицирован за «грязную игру» против защитника «Голден Стэйт» .

«Посмотрите, какой удар он нанес. Он ударил Гэри Пэйтона по голове, когда тот находился в воздухе. Поэтому Пэйтон упал и сломал из-за этого локоть. Как можно было не осознавать, какой вред ты можешь нанести?

Нужно всегда помнить о том, что ты можешь нанести травму игроку, тем самым поставив под угрозу его зарплату и его карьеру. не случайно упомянул тот факт, что Гэри Пэйтон работал изо всех сил все эти годы, чтобы достичь такого уровня в своей карьере. Нужно всегда помнить об этом, когда речь идет о возможном нанесении повреждений игроку», – сказал Смит.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?