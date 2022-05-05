Стивен Эй Смит: «Диллон Брукс должен быть дисквалифицирован»

Спортивный эксперт Стивен Эй Смит считает, что форвард «Мемфиса» Диллон Брукс должен быть дисквалифицирован за «грязную игру» против защитника «Голден Стэйт» Гэри Пэйтона II.
«Посмотрите, какой удар он нанес. Он ударил Гэри Пэйтона по голове, когда тот находился в воздухе. Поэтому Пэйтон упал и сломал из-за этого локоть. Как можно было не осознавать, какой вред ты можешь нанести?
Нужно всегда помнить о том, что ты можешь нанести травму игроку, тем самым поставив под угрозу его зарплату и его карьеру. Стив Керр не случайно упомянул тот факт, что Гэри Пэйтон работал изо всех сил все эти годы, чтобы достичь такого уровня в своей карьере. Нужно всегда помнить об этом, когда речь идет о возможном нанесении повреждений игроку», – сказал Смит.
«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?