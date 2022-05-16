«Бостон» превзошел «Милуоки» с разницей 53 по точным 3-очковым за серию. Это рекорд НБА

«Бостон» в серии второго раунда с «Милуоки» (4-3) существенно превзошел соперника по реализованным 3-очковым.

Разница составила 53 попадания, что с большим запасом является рекордным показателем в плей-офф НБА.

«Селтикс» в семи матчах реализовали 110 дальних бросков, «Бакс» – 57.

В решающем седьмом матче Грант Уильямс установил рекорд по количеству 3-очковых.

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