Яннис первым в истории НБА набрал 200 очков, 100 подборов и 50 передач за одну серию плей-офф

Форвард «Милуоки» стал автором уникального статистического достижения в плей-офф-2022.

Греческий игрок стал первым за всю историю НБА, кому удалось набрать 200 очков, а также совершить 100 подборов и 50 передач в рамках одной серии плей-офф.

За семь матчей серии второго раунда против (3-4) на счету Янниса 237 очков, 103 подбора и 50 передач.

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