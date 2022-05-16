Яннис Адетокумбо: «Со здоровым Миддлтоном все могло сложиться иначе»

Форвард «Бакс» после седьмого матча серии с «Селтикс» (81:109, 3-4) посетовал на отсутствие в составе травмированного .

«Мы не ищем оправданий. Все выходили и старались, боролись. Мы делали это с третьего матча серии против «Чикаго» по седьмую игру против . Да, со здоровым Миддлтоном все могло сложиться иначе. Но его не было», – сказал грек.

В первой половине решающей встречи Яннис набрал 17 очков (6 из 10 с игры), во второй – 8 очков (4 из 16 с игры).

«Усталость? Я чувствовал в себе силу – в ногах, в теле, в голове. Я был в порядке. Старался быть агрессивным. Это седьмой матч, я не собирался держать мяч в руках, боясь смотреть в сторону кольца. Лучше уж буду промахиваться, но играть при этом агрессивно, стараться проявить себя. Стараться задействовать партнеров, выводить их на хорошие позиции. Тогда у меня не будет вопросов к себе», – заявил Адетокумбо.

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