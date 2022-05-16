Лука Дончич и «Финикс» имели равное количество очков после первой половины 7-го матча

«Даллас» в воскресенье крупно выиграл у «Финикса» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф (123:90, 4-3).
«Мэверикс» удалось обозначить преимущество уже в первой половине (57:27, «+30» – самая крупная разница в истории седьмых матчей), когда лидер команды Лука Дончич набрал столько же очков, сколько все игроки «Санз» вместе взятые (по 27).
Словенец стал первым игроком в плей-офф НБА за последние 25 лет, кто сравнялся или превзошел всю команду соперника по очкам за половину матча.
Всего на счету 23-летнего Дончича 35 очков, 10 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.
Главная серия в жизни Луки Дончича. Сможет ли он снять проклятие «Финикса»?