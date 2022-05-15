Крис Пол имеет результат 3-4 в седьмых матчах серий плей-офф

Разыгрывающий проиграл в четырех из семи случаев, когда исход серии плей-офф решался в седьмом матче.

Сегодня в седьмом матче второго раунда плей-офф ему будет противостоять с , который свой единственную проведенную ранее решающую встречу проиграл.

В серии второго раунда Восточной конференции «Милуоки» и «Бостон» (3-3) также проведут сегодня седьмой матч. Лидер «Бакс» имеет результат 1-1 в таких играх, лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум – 2-1.

7-й матч серии «Бостон» – «Милуоки» нельзя пропускать. Это уже великая серия, Яннис показывает цифры Шака, Тейтум хочет стать новым Дюрэнтом