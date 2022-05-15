Эксперт Ник Райт: «Лучший игрок «Мэверикс» лучше, чем два лучших игрока «Санз» вместе взятые»

Известный эксперт Ник Райт считает, что у хорошие шансы выиграть 7-й матч серии плей-офф у «Финикса» Девина Букера и Криса Пола.

«Дело не только в том, что у «Мэверикс» лучший игрок в серии, лучший игрок «Мэверикс» лучше, чем два лучших игрока «Санз» вместе взятые.

Тиски сжимаются вокруг и Криса Пола. четыре раза за свою карьеру проигрывал серию, ведя 2-0, больше, чем кто-либо в истории НБА. Почему не может быть пятого раза?

А у Девина Букера хватило дерзости и откровенной наглости высмеять игрока, который явно его превосходит. В седьмом матче «Санз» будут играть под большим давлением», – сказал Райт.

«Финикс» вынес всех в регулярке НБА, но не выдерживает удары судьбы в плей-офф. 2-2 в серии с «Далласом»