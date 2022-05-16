Девин Букер – о разгроме в 7-м матче: «Нам надрали задницы. Надо вести себя по-мужски и принять поражение»

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Звездный защитник «Финикса» Девин Букер высказался по поводу разгромного поражения от «Далласа» (90:123, 3-4) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф.

«Нам надрали задницы. Это была старая добрая порка задниц, от начала до самого конца.

Самое обидное в поражении? То, что мы проиграли. Это самое главное. Ну и то, как это случилось.

Надо держаться и вести себя по-мужски. Принять поражение и двигаться дальше», – заявил Букер.

Букер впервые в карьере принял участие в седьмом матче серии плей-офф. Он набрал 11 очков при 3 из 14 с игры.

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